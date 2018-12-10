Киев, 10 декабря, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Большое влияние на товарооборот между Россией и Украиной оказывают санкции. Разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией не скажется на объемах экспорта и импорта двух стран. Об этом 10 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Продан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Я не думаю, что разрыв договора повлияет на объемы экспорта и импорта. В том договоре не было оснований для улучшения и ухудшения отношений… Отношения Украины, России и мира в части санкций оказывают большее влияние на товарооборот между Украиной и Россией. К сожалению, если в 2014 году товарооборот резко упал, то понемногу с 2016—2017 гг. он наращивается», — сказала Продан.

Она признала, что Киев не компенсирует украинскому бизнесу потерю рынка России.

«У нас есть опыт по тем предприятиям, которые потеряли рынок России. Государство никому ничего не компенсирует. Более того, государство продолжает ставить прежние требования к предприятиям. Сегодня спасение этих предприятий исключительно в руках менеджмента. Хочешь не хочешь, но надо или искать новые рынки сбыта, или новые виды производства… Уже пять лет украинский бизнес переориентируется на другие рынки или другие товары. Сегодня реальная задача власти — покупать украинское… Любое снижение экспорта и производства — это потеря рабочих мест, поступлений в валюте», — добавила Продан.

При этом она назвала «преступлением» действия чиновников правительства и депутатов Рады, которые одобряют закупки за границей промышленных товаров, аналоги которых производят украинские предприятия.

«Есть еще одна вещь, которая допускается со стороны органов власти, которой не должно быть априори, вообще — осуществление больших госсзакупок у иностранных производителей в то время, когда в Украине есть то или иное производство. Да, это прикрывается международными кредитами и якобы более низкой ценой. Но имеем не один факт, когда при согласии министерств и Верховной рады за границей покупается товар, который производится в Украине. Это преступление со стороны власти. В основном это крупные предприятия. Они сегодня и ранее были больше ориентированы на Россию», — добавила Продан.

Напомним, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Таким образом, действие договора прекратится с апреля 2019 года.

Как сообщалось, в июне 2018 года Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Францией о создании единой системы авиационной безопасности и защиты. При этом парламент поддержал закупку у Франции 55 вертолетов (в кредит на 555 млн евро). По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Украина получит средства от Госказначейства Франции и консорциума французских банков под 4,25% годовых.

Кроме того, ранее украинская госкомпания «Укргидроэнерго» и китайская национальная корпорация по электрооборудованию (CNEEC) в присутствии министра экономики Украины Степана Кубива подписали меморандум о поставке турбин для третьей очереди строительства Днестровской ГАЭС на $500 млн.