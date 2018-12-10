Кременчуг, Украина, 10 декабря, 2018, 20:20 — ИА Регнум. В ночь на 9 декабря в городе Кременчуг Полтавской области представители ультрарадикальной организации «С14» «испортили фасад» общественной приемной депутата, члена парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. Об этом 10 декабря говорится в заявлении пресс-службы «Оппозиционного блока».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

В частности, на опубликованном фото видно, что табличка и дверь приемной запачканы красной краской.

«В ночь на 9 декабря представители ультрарадикальной организации «С14» испортили фасад общественной приемной народного депутата, основателя Оппозиционной платформы — За жизнь Юрия Бойко», — утверждают в пресс-службе «Оппозиционной платформы».

При этом политсила считает, что радикалы действовали по заказу властей.

«Нападение радикалов на приемную Юрия Бойко — трусливая и ничтожная атака власти на оппозицию… Так что своими грязными и трусливыми выходками радикальные молодчики не запугают ни работников приемной, ни тех, кто поддерживает Бойко», — говорится в материале.

В свою очередь лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась на своей странице в Фейсбуке никак не комментирует обвинения в свой адрес со стороны «Оппоблока»

Напомним, Шевченковский суд Киева постановил возбудить уголовное дело в отношении лидера С14 Карася из-за действий относительно бразильца Рафаэля Лусварги. В мае 2018 года представители С14 поймали бразильца, бойца ДНР, который ранее прятался в Свято-Покровском Голосеевском монастыре канонической Украинской православной церкви. Его принудительно отвели к зданию СБУ и отдали в руки силовиков. 7 мая суд арестовал Лусварги на 60 суток без возможности внесения залога. Посольство Бразилии отказалось предоставлять помощь в возвращении Лусварги на родину.

Как сообщалось, ночью 26 сентября в Одессе неизвестные подожгли автомобиль Toyota, принадлежащий депутату «Оппозиционного блока» Владиславу Финику. Этой же ночью спалили дом руководителя Ширяевской районной организации «Оппозиционного блока» Натальи Куртогуз.