Калуга, 10 декабря, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 10 декабря, состоялось совместное заседание комитетов городской думы под председательством Константина Сотскова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, во втором чтении был рассмотрен проект бюджета Калуги на 2019 год. В ходе второго чтения рассматриваются основные направления расходования бюджетных средств.

Пресс-служба Городской думы Калуги

Общий объем расходов бюджета на 2019 год определен в сумме 11 миллиардов 519,9 млн рублей. Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, большая часть ассигнований будет направлена на финансирование социально-культурной сферы — 7 миллиардов 514,4 млн рублей, или 65,2%. На реализацию программы «Развитие образования» будет выделено 4 миллиарда 426 миллионов рублей, из них 3 миллиарда 546 миллионов рублей будет направлено на обеспечение функционирования образовательных учреждений города.

7,3 млн рублей будет направлено на проведение ремонтных работ в детских садах, 10 миллионов рублей будет выделено на обеспечение софинансирования приобретения здания дошкольного учреждения (яслей) в микрорайоне Северный. Планируется открытие 4 групп на 120 мест.

На проведение текущего ремонта зданий и помещений школ и благоустройство пришкольных территорий будет направлено 85,9 млн рублей. В 2019 году планируется приобретение здания новой школы на 1000 мест на улице 65 лет Победы. На эти цели будет выделено 501,7 млн рублей, в том числе 455,5 млн рублей из областного бюджета.

На социальную поддержку граждан из городского бюджета выделяется 237,8 млн рублей, из федерального и областного бюджетов — 1 миллиард 782 миллиона рублей. На капитальный ремонт многоквартирных домов будет направлено 248 миллионов рублей, на переселение из аварийного жилья — 64,5 млн рублей. Планируется расселить дома № 3, 5, 7, 11 по улице Азаровской и дом №3 по улице Переходной. 45,9 млн рублей будет выделено для обеспечения жильем молодых семей. 1 миллиард 700 миллионов рублей будет выделено на совершенствование и развитие дорожной сети. На благоустройство территории города выделяется 285 миллионов рублей. На реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды» планируются бюджетные ассигнования в сумме 72,2 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты внесли предложения и затронули ряд острых вопросов. Депутат Денис Курганов предложил выделить дополнительные средства для поддержки калужских сельхозпроизводителей, задействовав для этого в случае необходимости резервный фонд городской управы. Юрий Титков поднял вопрос реконструкции развязки в районе Синих мостов. Как пояснили специалисты городской управы, средства на эти цели в бюджете не заложены, в дальнейшем планируется провести работу по поиску инвестора и заключению концессионного соглашения.

Также Юрий Титков затронул вопрос финансового обеспечения МУП «Калугатеплосеть»: в 2019 году предприятию дополнительно потребуется порядка 50 миллионов рублей для переключения потребителей от ведомственного источника АО КЗТА на источник АО «КЭМЗ». В проекте бюджета данные средства не предусмотрены, для оказания финансовой помощи МУПу в дальнейшем будет необходима корректировка бюджета.

Михаил Смирнов задал вопрос о финансировании ремонта тротуаров в микрорайоне Силикатный. Как оказалось, средства на эти цели в бюджете также не предусмотрены.

«Мы уже не раз говорили о необходимости разработки программы по ямочному ремонту дворов и межквартальных проездов, — подчеркнул депутат Карп Диденко. — В 2018 году на эти цели было выделено явно недостаточно средств — всего 2,5 миллиона рублей, в следующем году финансирование урезано до 200 тысяч».

Как пояснили специалисты городской управы, в 2019 году часть работ по ямочному ремонту город намерен выполнить своими силами, для чего планируется закупить необходимое оборудование. Депутат Андрей Смоловик отметил тенденцию ежегодного сокращения количества отремонтированных дворов, несмотря на значительные суммы, выделяемые на благоустройство. Управлению городского хозяйства было поручено предоставить депутатам полный перечень дорог, дворов и проездов, ремонт которых запланирован в 2019 году.

Обсуждались и планы по ликвидации МУП «УК МЖД Московского округа» и созданию для его замены муниципального бюджетного учреждения. Средства для создания и функционирования нового учреждения, а это порядка 70 миллионов рублей, в проекте бюджета не предусмотрены, вместе с тем процедура банкротства МУПа уже началась. Как пояснила заместитель городского головы — начальник управления финансов Екатерина Иванова, до тех пор, пока не принято окончательное решение о создании муниципального учреждения, невозможно закладывать средства на его финансирование.

В связи с этим депутаты выразили обеспокоенность: дома, находящиеся в обслуживании ликвидируемого МУП «УК МЖД Московского округа», могут остаться брошенными, большинство из них не представляет интереса для частных управляющих компаний.

«Многие вопросы были бы сняты, если бы на заседании присутствовали руководители всех подразделений городской управы, — отметил председатель бюджетного комитета Константин Сотсков. — По многим проблемным вопросам только они обладают всей полнотой информации, недопустимо, что в обсуждении главного финансового документа города не принимают участия руководители ключевых управлений».

Все предложения и протокольные поручения депутатов будут направлены в профильные управления городской управы.

Проект бюджета был одобрен и рекомендован к утверждению городской думой. Депутатами также были одобрены предложения по утверждению базовой арендной ставки на 2019 год. В целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности, а также недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов муниципальной собственности, арендную ставку решено сохранить на уровне 2018 года в размере 354 рубля 41 копейка за квадратный метр в месяц без учёта НДС. Получило поддержку депутатов и предложение оставить без изменений базовую ставку для расчёта платы за размещение объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта.

Ставка сохраняется на уровне 2018 года в размере 354 рубля 41 копейка за квадратный метр в месяц без учёта НДС. Было одобрено предложение по присвоению проезду в Калуге наименования «Кольцевой».

Депутатами были поддержаны поправки в постановление городской думы «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Согласно поправкам, на налоговый период 2019 года полностью освобождаются от уплаты земельного налога органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калужской области, а также организации, осуществляющие оказание государственных услуг, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы, государственного задания, а также за счёт средств обязательного медицинского страхования. Также в ходе заседания были одобрены сделки муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса».