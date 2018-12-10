Красноярск, 10 декабря, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В детском саду №29 Красноярска занялись профилактикой самой опасной профессиональной болезни педагогов — синдрома эмоционального выгорания. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сохранение психического здоровья педагогов стало для сада одной из первоочередных задач.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске борются с эмоциональным выгоранием педагогов детсадов

В учреждении отмечают, что сегодня к сотрудникам школ и детских садов общество предъявляет особые требования. Работа связана с высокой степенью ответственности, педагоги постоянно на виду, нужно найти подход не только к каждому ребёнку, но и к родителям. В результате учителя и воспитатели находятся в постоянном напряжении и стрессе, у них накапливаются отрицательные эмоции, которые могут выплеснуться на коллег и детей.

Сотрудникам детского сада №29 рассказывают о тактиках борьбы со стрессом, учат справляться с эмоциональными перегрузками и находить конструктивные решения в конфликтных ситуациях. Для педагогов организовали службу психологической поддержки, обратиться за помощью к специалисту может любой сотрудник. Самые распространённые проблемы — неумение выстраивать конструктивный диалог с родителями и эмоциональное напряжение.

Сотрудников обучают техникам релаксации, проводят тренинги. В свободное от работы время в спортивном зале проводятся фитнес и занятия по лечебной физкультуре. А в сенсорной комнате в спокойной обстановке педагоги могут покачаться на качелях, послушать музыку, отдохнуть в «бассейне» или порисовать песком. Педагоги отмечают, что работа с психологом и поддержка коллег помогает справиться с переживаниями и негативными эмоциями. В коллективе — доверительные отношения, сотрудники заинтересованы в работе, с уважением относятся друг к другу. Позитивный настрой хорошо сказывается на образовательном процессе, отсутствует текучка кадров.

Профилактикой профессионального выгорания занимаются и в «других образовательных учреждениях. В школах и детских садах открывают комнаты релаксации, проводят психологические тренинги, организуют кружки и секции для педагогов, а в школе №148 даже открыли гончарную мастерскую, в которой наравне с учениками могут заниматься и педагоги. В перспективе работа по профилактике профессионального выгорания педагогов должна быть налажена во всех образовательных учреждениях города», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.