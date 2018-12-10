Ереван, 10 декабря, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, чей блок «Мой шаг» одержал убедительную победу на досрочных парламентских выборах 9 декабря, набрав 70% голосов, в ходе пресс-конференции в предвыборном штабе блока прокомментировал относительно низкую явку на выборах.

Photolure Выборы в Армении

По предварительным данным, явка на внеочередных парламентских выборах 9 декабря составила 48,63%. Между тем, на предыдущих парламентских выборах в апреле 2017 года явка составляла более 60%.

«Если мы проследим за прессой за последние 15 лет, то увидим, о чем оппозиция и гражданское общество говорят каждый раз после выборов и что пишут журналисты. Они говорят, что у власти всегда есть несколько сотен тысяч голосов в качестве ресурса, который она использует. Это отсутствующие избиратели, умершие избиратели. Кроме того, вы видели, что на этих выборах граждан Республики Армения не принуждали идти на избирательные участки, а граждане шли на выборы добровольно», — отметил Пашинян.

По его словам, в Армении необходимы новые списки избирателей, чтобы чётко знать на день выборов сколько в стране избирателей. Потому что мы точно знаем, что в Армении нет 2,6 млн избирателей.

«Состоять в избирательных списках — это одно, находится в Армении — это другое. И мы, например, знаем, что есть 150 тыс. избирателей, которые старше 75 лет, избирательные участки не приспособлены для людей с ограниченными возможностями, и мы раньше видели, что избирателей доставляли на участки даже на носилках, даже находящихся при смерти доставляли на участки. В этот раз граждане ходили или не ходили на выборы исходя из личной свободы», — сказал Пашинян.

По словам лидера блока «Мой шаг», еще одним фактором относительной пассивности избирателей могло стать то, что некоторые избиратели не видели интриги на выборах.

«Это когда избиратель видит, что все в его окружении поддерживают одну политическую силу. В день выборов он может не пойти на участок для голосования, если, скажем, на улице холодно. «Зачем мне идти, ведь выбор сделан?», — скажет он», — отметил Пашинян.