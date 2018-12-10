Москва, 10 декабря, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Жители района Некрасовка Москвы собрались 9 декабря на митинг в подмосковных Люберцах, сообщает activatica.org.

7kolen Мусоросжигательный завод №4

Темами стала экологическая обстановка. Москвичи недовольны работой мусоросжигательного завода, расположенного неподалёку от их домов, а также обеспокоены строительством мусорного кластера в Люберецком районе.

«Уже был пробный пуск объекта, и вонища была невероятная — это будет вонь на весь район», — заявил депутат муниципального округа Некрасовка Дмитрий Шувалов.

Участники митинга предположили, что в кластере московский мусор будет упаковываться для отправки в Архангельскую область. Впрочем, каковы настоящие планы власти, люди не знают и жалуются на нехватку информации.

«Упаковка без сортировки — катастрофа для экологии», «Выучила таблицу Менделеева по запаху», «Мы хотим здоровых детей» — написано на плакатах собравшихся на акцию.

Всего, по данным портала, протест объединил около сотни человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вышли на митинг жители района Ховрино Москвы, они недовольны планами строительства жилья в их районе. В качестве символа протеста они использовали жёлтые жилеты.