Архангельск, 10 декабря, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Часовня, простоявшая в центре Архангельска более 20 лет, будет снесена — мэрия города получила разрешение суда на снос здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Pravdasevera.ru Часовня в честь святого Артемия Веркольского Фото: Артем Келарев

Незаконное строение в центре города еще в феврале текущего года суд обязал собственника — Владимира Радченко — снести за свой счет. Однако владелец за прошедшие полгода решение суда не выполнил.

«В Октябрьский районный суд было подано заявление с просьбой предоставить право снести объект администрации Архангельска — с последующим взысканием понесенных расходов с Радченко Владимира Алексеевича. Сегодня суд удовлетворил это заявление. Теперь у муниципалитета есть основание демонтировать незаконный объект на проспекте Чумбарова-Лучинского», — сообщил начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры Вадим Бровкин.

Добавим, что построить культовое сооружение собственник решил еще в 90-х. Однако разрешение получил не на возведение храма, а на строительство магазина. В 1997 году на здании был установлен купол. С начала 2000-х годов оно было обнесено высоким забором. После того как в 2017 году забор был снесен по решению мэрии, выяснилось, что часовня выросла на один этаж. Постройку, признанную незаконно реконструированной, суд постановил снести.

Позиция епархии по поводу сноса частной часовни была озвучена в СМИ ее в начале этого года — владыка Архангельский и Холмогорский Даниил тогда заявил, что на этом месте нужно построить храм, соблюдая все государственные законы и церковные каноны.