Киев, 10 декабря, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Киев не зря ввел военное положение в 10 областях, поскольку Россия стянула к украинской границе танки и реактивные системы залпового огня «Град». Об этом 10 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Георгий Тука.

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«Это значит, что военное положение в 10 областях Украины введено на основании, а не на пустом месте… Кроме танков там находятся десятки реактивных систем залпового огня «Град», большое количество складов с боеприпасами, дизтопливом. Представители 2 Армейского корпуса так называемой ДНР отправились туда для учений и приведения техники в порядок. Уровень напряжения возрастает. Будет ли эта техника применена? Поживем — увидим, нужно готовиться. Сейчас происходят подготовительные действия, в том числе на территории Донецкой и Луганской областей», — рассказал Тука.

По его словам, Киев засекретит уровень готовности логистики и регионов к войне с Россией.

«Будут доклады, насколько они будут публичными, это зависит от того, в какой отрасли будут происходить доклады. Если брать вопрос военной логистики, то я считаю, эти вопросы не нужно публиковать. Они останутся в секретном режиме. Состояние подготовки регионов, скорее всего, тоже останется в закрытом режиме. Возможно, опубликуют некоторые проблемные вопросы, которые выяснятся во время проведения мероприятий в 10 областях. Эти мероприятия проводятся не только на уровне областных государственных администраций. Они происходят на уровне районных и местных администраций», — подытожил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре представитель Главного управления разведки Министерство обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Кремль наращивает военное присутствие у границ Украины. Так, Россия уже разметила около 500 боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации.

«С 2013 года РФ провела модернизацию и восстановление всей аэродромной сети вдоль российско-украинской границы, модернизацию и обновление парка боевых самолетов, в том числе новейших, а также расширила потенциал военной авиации вдоль границы», — сказал Скибицкий.

По его словам, экипажи таких боевых самолетов и тактической авиации непосредственно участвуют в боевых действиях на территории Сирии и имеют достаточный опыт в использовании авиации, бомб и высокоточного оружия по гражданскому населению.

«Это свидетельствует о том, что экипажи этих самолетов готовы к применению армейской и тактической авиации, а в отдельных случаях — и авиации дальних воздушно-космических сил РФ против нашего государства… Боевой радиус самолетов, развернутых вдоль границы позволяет покрыть всю территорию Украины. Также вдоль границы размещены 25 батальонно-тактических групп РФ, способных выполнять задачи на территории Украины», — отметил Скибицкий.