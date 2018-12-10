Москва, 10 декабря, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В здании Казанского вокзала в Москве установлен макет нового плацкартного вагона, передаёт 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Внутри макета нового плацкартного вагона

Дарья Антонова ИА REGNUM Макет нового плацкартного вагона

Дарья Антонова ИА REGNUM Нижние полки

С новинкой может ознакомиться любой желающий. Макет будет открыт до 10 февраля 2019 года ежедневно, с 10 до 17 часов.

Дарья Антонова ИА REGNUM В новом вагоне появилась более удобная лестница для верхних полок

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход, по ощущениям, более узкий, в сравнении со старыми вагонами

Пассажиры вокзала, осмотревшие новый интерьер, поделились с корреспондентом впечатлениями от увиденного. Они отметили удобство розеток и выключателей возле каждого места, появление столика на верхних полках. В то же время общее пространство вагона, проход между местами показались более тесным по сравнению с обычной плацкартой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Макет нового плацкартного вагона

Дарья Антонова ИА REGNUM Верхняя полка

Как сообщало ИА REGNUM, новый плацкарт РЖД призван сделать путешествие более комфортным. За счет модульных конструкций будет больше индивидуального пространства. Полки в новых вагонах похожи на диваны с подголовниками, а каждое место оборудовано плотными шторами, позволяющими пассажиру создать полностью закрытое от других пространство.