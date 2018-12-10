Ярославль, 10 декабря, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Ярославской области отмену ряда льгот могут перенести с 1 января на 1 марта. С такой поправкой выступили депутаты Ярославской областной думы от «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Комитет по социальной политике

Как ранее сообщало ИА REGNUM, льготы по питанию детей в начальной школе, питанию студентов профессиональных училищ и техникумов, а также компенсации части родительской платы в детских садах губернатор Дмитрий Миронов предложил сделать адресными. Право на льготу будут иметь только те семьи, где среднедушевой доход составляет меньше 1,5 прожиточных минимумов. Законопроект уже принят в первом чтении.

В заключениях и предложениях от уполномоченных было указано, чтобы предусмотреть переходный период, чтобы донести информацию до получателей этих льгот. Уверены, что эти поправки помогут более мягко ввести все изменения», — сказал заместитель председателя областной думы Антон Капралов.

Если закон вступил бы в силу с 1 января, то получатели льгот не успели бы собрать справки, подтверждающие нуждаемость, говорят депутаты. Также поправки «Единой России» предлагают сохранить компенсации части родительской платы в садиках для многодетных семей вне зависимости от уровня доходов.

Депутаты комитета по соцполитике поддержали эти поправки, не возражали против них и представители регионального правительства.

Свои поправки внесли и коммунисты. Они предложили сохранить бесплатное питание для студентов среднего профобразования, а порог дохода при компенсациях за садик и школьное питание увеличить с 1,5 до 2 прожиточных минимумов.

«Мы предлагаем это сделать по аналогии с компенсациями за путевки в летние оздоровительные лагеря, где также действует заявительный принцип», — сказала депутат Елена Кузнецова.

Предложения коммунистов не встретили понимания коллег, и поправки были отклонены. Между тем они будут рассмотрены на заседании областной думы.