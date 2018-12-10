Серпухов, Московская область, 10 декабря, 2018, 22:42 — ИА Регнум. 8 декабря в деревне Съяново-2 Серпуховского района Московской области состоялся стихийный митинг людей, выступивших против планов строительства полигона ТБО вблизи деревень Нижнее и Верхнее Шахлово. Народный сход собрал порядка 500 людей: участники требовали от властей принять все возможные меры для недопущения строительства мусороперерабатывающего комплекса, площадь которого составит 53,8 га, что практически в два раза превышает площадь, занимаемую действующим полигоном «Лесная».По словам очевидцев, из администрации к жителям так никто и не вышел.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Как следует из проекта обращения собственников земельных участков дачного товарищества «Лисенки» Серпуховского района в адрес и.о. главы сельского поселения Дашковское Серпуховского муниципального района Московской области Николая Михайлина, в районе планируемого строительства полигона ТБО находится большое количество деревень, дачных и коттеджных поселков, крупных подмосковных городов, таких как Серпухов, Оболенск, Протвино. Местоположение полигона затронет многие пункты на расстоянии менее 400 метров, что губительно отразится на экологическом состоянии региона и здоровье граждан.

«Для нового полигона ТБО указан даже кадастровый номер одного из 28 участков, на котором его планируется разместить — 50:32:0030119:651. На кадастровой карте эта территория была размежёвана и зарезервирована для размещения промышленных объектов (КУРТ — 3). Несмотря на то что на данной территории расположен лесной фонд, среди разрешенных видов использования земли были нефтехимическая промышленность, тяжелая промышленность и т.д. Деятельность по организации какого-либо объекта, связанного с утилизацией отходов, на тот момент не была предусмотрена. Каким образом, были внесены изменения в целевое использование данных земельных участков остаётся только догадываться», — говорится в тексте документа.

Жители также отмечают, что в настоящий момент Серпухов находится в так называемой зелёной зоне Московской области по качеству питьевой воды. Однако организация полигона ТБО повлечет за собой загрязнение р. Нары, а также и гибель окружающей полигон флоры и фауны. Жители Серпуховского района просят власти инициировать проведение проверок контролирующими органами, а также предоставить всю имеющуюся в органах государственной власти информацию о планируемом строительстве.

Напомним, в течение 2017 года на полигоне ТБО «Съяново-1» недалеко от Серпухова неоднократно фиксировали возгорания. Для урегулирования ситуации власти объявили в регионе режим ЧС, и, похоже, с открытием нового полигона санитарно-экологическая ситуация в регионе усугубится, так как причины возникновения чрезвычайных ситуаций на свалках Московской области сегодня известны и не устранены.

Одновременное закрытие более половины мусорных полигонов в Подмосковье без создания замещающих мощностей привело к многократному возрастанию нагрузки на действующие полигоны. Так как эксплуатация полигонов при этом продолжалась с нарушением действующих правил эксплуатации, то это неизбежно привело к многократному увеличению образования свалочного газа и фильтратов, неконтролируемым возгораниям и возникновению чрезвычайных ситуаций на полигонах Кучино, Лесная, Ядрово и пр. Попытка исправить ситуацию с помощью «образцово-показательных» западных технологий рекультивации полигонов ТБО, предусматривающих сжигание свалочного в факельных установках провалились, так как:

— большая часть интенсивно выделяющегося свалочного газа улетучивается мимо факела, поэтому жителей прилегающих районов не удалось избавить даже от ароматов свалок;

— повышенная температура внутри полигонов продолжает оставаться неконтролируемой, что постоянно угрожает не только самовозгоранием свалок, как в Серпухове, но и значительным загрязнением окружающих территорий диоксинами и фуранами;

— сжигание свалочного газа на факельной установке, как неоднократно писали, является экологическим преступлением, так как при пламенном сжигании свалочного газа неизбежно образуются ещё более опасные токсиканты, чем те, которые были в исходном составе газа;

— образование токсичного свалочного фильтрата также значительно увеличилось;

— кроме того, в случае ратификации Россией Парижского соглашения и введения мирового углеродного налога каждая свалка, «рекультивированная» подобным образом, превратится в финансовую катастрофу, которую придётся оплачивать государству и населению.

По причине того, что ни со старыми, ни с новыми технологиями руководству Московской области не удалось наладить нормальную безопасную эксплуатацию мусорных полигонов, нет ничего удивительного, что теперь люди панически боятся появления поблизости любого объекта, связанного с переработкой мусора будь то полигон, завод по вторичной переработке пластмассы, мусоросжигательный завод или всё вместе под названием эколого-технологический центр.

К тому же, как показал профессор Мазурин, советская свалка — самая безопасная и экономически доступная система переработки бытовых отходов, если её по правилам проектировать и эксплуатировать (см. статью «О принципиальной непригодности технологий мусоросжигания для России»), по крайней мере на переходный период, пока не будут разработаны и внедрены безопасные и экономически доступные для населения российские технологии.

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