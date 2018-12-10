Москва, 10 декабря, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что испытания двух военных кораблей «Князь Владимир» и «Казань» пройдут успешно и оба судна вернутся уже 24 и 28 декабря. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 декабря на пресс-конференции заявил генеральный директор АО ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

«Что касается «Севмаш», то мы стабильно выполняем гособоронзаказ, не исключение и этот год, — заверил Будниченко. — Практически по всем строящимся вновь кораблям военно-морского флота госзаказ фактически уже выполнен. Вы знаете, что два корабля находятся на испытании в море. Это «Князь Владимир» и «Казань». Оба вернутся под самую ёлочку. Один 24, а второй 28 декабря. Пока всё по плану и всё положительно. И нет никаких сомнений, что эти испытания пройдут успешно. Что касается диверсификации, то гособоронзаказ составляет сегодня 95% в общем объёме загрузки «Севмаша», а пять процентов — это контракты военно-технического сотрудничества и гражданская продукция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва, в 2018 году Военно-морской флот России принял в свой состав пять боевых кораблей и судов обеспечения. До конца 2018 года в состав ВМФ войдут ещё семь кораблей, катеров и судов.

«До конца текущего года в состав флота будут приняты патрульный корабль «Василий Быков», два противодиверсионных катера, малые ракетные корабли «Мытищи» и «Орехово-Зуево», катер связи для Балтийского флота, танкер «Академик Пашин», — сказал Владимир Королёв.