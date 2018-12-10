Багдад, 10 декабря, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает, что американские войска открыли безопасный проход на сирийско-иракской границе, чтобы облегчить переброску террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии вглубь Ирака. Об этом 8 декабря рассказал иракский парламентарий Али Кави.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спонсор терроризма

По словам Кави, иракский парламент намерен серьезно пересмотреть стратегическое соглашение с Вашингтоном, которое до сих пор не принесло Багдаду никаких военных результатов или результатов в плане безопасности. Планируется отменить соглашение, как только новый кабинет министров Ирака будет полностью сформирован.

Иракский парламентарий также считает, что иракские вооруженные силы и народное ополчение Аль-Хашд аш-Шааби способны надежно охранять границы без партнерства с возглавляемыми США коалиционными силами.

По мнению иракцев, военная база США в Сирии Эт-Танф всегда была главным опорным пунктом для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе.

Иракские силы безопасности и шиитское ополчение Аль-Хашд аш-Шааби в настоящее время пытаются очистить регион Вади-Хуран в провинции Анбар (на границе между Ираком и Сирией) от террористов.