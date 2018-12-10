Киев, 10 декабря, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Во время военного положения ограничения прав и свобод граждан Украины не будет, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 10 декабря «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, правительство Украины не будет ограничивать права и свободы граждан во время военного положения. Однако Киев может изменить свое решение, отметил Порошенко, если Россия «вторгнется» в страну.

При этом, почему Россия должна вторгнуться на Украину, Порошенко не объяснил.

Напомним, военное положение на Украине объявлено с 28 ноября сроком на 30 дней в десяти областях. Причиной объявления стало задержание российскими пограничниками трех украинских военных кораблей, которые устроили провокацию в Азовском море.