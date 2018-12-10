Париж, 10 декабря, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Повторение обвинений в адрес России в организации тех или иных политических неприятностей рождает своего рода кумулятивный эффект: после десятого повторения они уже не кажутся фантастическими, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 декабря, политолог Владимир Васильев, комментируя заявления Times о возможной причастности РФ к протестам «желтых жилетов» и ответ пресс-службы президента РФ на эти обвинения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как сообщалось ранее, Times со ссылкой на свои источники сообщила о возможной причастности России к организации французских протестов. Представители правительства Франции заявили, что эти данные будут проверены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что заявления о причастности России к протестам во Франции являются клеветой.

Такого рода обвинения обладают кумулятивным эффектом. Чем больше накапливается обвинений в адрес руки Москвы по тем или иным событиям, тем в большей степени эти обвинения кажутся естественными, не совсем фантастическими. Обывателя приучают к мысли, что это вполне допустимо. Осадочек остается. Сначала обыватель, может быть, и сомневался, но после 10 повторений он сомневается меньше.

Присутствует ли обратный эффект? Да, несомненно, те люди, которые точно знают, что протестуют не под влиянием Москвы, убедятся в лживости и этого, и предыдущих обвинений. Но тех, кто точно знает, всегда намного меньше. Любая политическая акция рождает как сторонников, так и противников, имеет как положительный эффект, так и отрицательный. Для ее организаторов главное, чтобы положительный эффект был больше, — отметил Владимир Васильев.