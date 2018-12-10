Калуга, 10 декабря, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Реорганизация сети учреждений здравоохранения Калужской области будет проходить в два этапа. На начальном этапе, который продлится до конца первого квартала 2019 года, в регионе создадут шесть межрайонных медцентров. Об этом заявили 10 декабря на заседании областного кабинета министров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Выступление министра здравоохранения Константина Баранова на заседании кабинета министров области

По словам министра здравоохранения области Константина Баранова, к центральной районной больнице Кировского района будут присоединены районные больницы из Барятино, а также Куйбышевского и Спас-Деменского районов. К ЦРБ Людиновского района — больницы Жиздринского и Хвастовичского районов. В состав Юхновской ЦРБ войдут Износковская и Мосальская райбольницы. К Сухиничской ЦРБ присоединят Мещовскую и Думиничскую больницы. К центральной больнице Козельского района — больницу из Ульяново, а к Дзержинской ЦРБ — больницу Медынского района.

Реорганизация затронет и городские учреждения: к Калужской городской больнице им. Хлюстина присоединят Ферзиковскую ЦРБ, к Калужской городской больнице № 5 — ЦРБ Перемышльского района. На первом этапе права и обязанности реорганизованных учреждений перейдут к вновь созданному юридическому лицу с сохранением структуры. Весь персонал будет переведен в созданное учреждение.

Слияние лечебных учреждений обещают проводить с сохранением коечного фонда круглосуточного и дневного стационаров. В результате оптимизации ни один медицинский работник уволен не будет, сокращения, возможно, коснутся лишь административного звена, отметили на заседании.

Пациентов реорганизуемых больниц за получением медицинской помощи, в том числе у так называемых «узких» специалистов, а это офтальмологи, гастроэнтерологи, урологи, гематологи, проктологи, будут направлять в межрайонные центры на «медицинских автобусах».

Также планируется централизовать параклинические службы (лабораторной и лучевой диагностики). Организация выездных форм работы, в том числе «узкими» специалистами межрайонных центров, позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, считаю авторы проекта. Время максимального ожидания машины скорой помощи планируется сократить до 20 минут. Отметим, что планируется рассмотреть вопрос прикрепления калужан к медицинским учреждениям соседних регионов, если до них добираться ближе, чем до районного центра.

«Взять Кремёнки. Их жителям проще доехать до Протвино, до которого девять километров, чем до Жукова, до которого 40. Поэтому надо провести переговоры с властями Московской области», — предложил калужский губернатор Анатолий Артамонов.

По мнению руководителей лечебных учреждений области, необходимость перемен назрела давно, важно, что итогом этой работы станет повышение доступности медицинской помощи жителям региона и укомплектование медицинских организаций квалифицированными кадрами.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, пока региональное правительство продумывает очередной реформистский план, врачам клинической больницы №8 в городе Обнинске нечем лечить пациентов. В медицинском учреждении отсутствуют даже перевязочные материалы — пациентов просят приходить на процедуры со своими. Кроме того, из девяти аппаратов искусственной вентиляции легких на момент проверки больницы общественниками работали только три. Аппарат магнитно-резонансной томографии около года ограничен в использовании, поскольку в оборудовании уже длительное время отсутствует техническая деталь, когда-то снятая для ремонта.

Читайте также: Прикончат ли жителей Калуги медицинские эксперименты губернатора?