Пермь, 10 декабря, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Перми возбуждено уголовное дело по факту превращения особо охраняемого природного ландшафта «Липовая гора» в мусорную свалку. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Пермского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка

На территории Липовой горы выявлены несколько стихийных свалок. Общий вес строительного мусора и твердых коммунальных отходов составил примерно 12 тонн, а площадь захламления почвы отходами — 440 квадратных метров.

Отходы относятся к четвёртому классу опасности. Общий ущерб от противоправных действий оценили в более чем 560 тыс. рублей. Добавим, эксперты оценивают степень опасности мусора, относящегося к четвёртому классу, как низкую. Однако после нанесения ущерба экологии прежняя ситуация нормализуется только минимум через три года.

Стоит отметить, что общая площадь особо охраняемой природной территории «Липовая гора» составляет 585 гектаров. Особый статус ландшафт получил в 2004 году.