Москва, 10 декабря, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Наверное, есть руководители и учителя, которые злоупотребляют тем, чтобы им дарили подарки. Но распространять такую оценку с коррупционным оттенком на всех педагогов нельзя и неправильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор лицея № 22 (г. Воскресенск, Московская область) Андрей Копцов.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«В любой среде — врачей, учителей, руководящих работников, инспекторов и т. д. — есть уроды, берущие взятки, но это вовсе не означает, что на уровне правительства РФ нужно так остро эту проблему обозначать», — считает директор лицея.

По его мнению, чиновники далеки от жизни. Учителя не меряют свою работу в подарках, они о них не думают и не мечтают. Родители и дети просто благодарят их или поздравляют с праздниками.

«Есть еще и воспитательный момент, который очень тяготит. Власти ратуют за повышение авторитета педагога. На всех уровнях демонстративно говорится, что надо принимать меры по повышению престижа профессии учителя. А принятие таких законов о подарках не способствует повышению авторитета учителя. Потому что исподволь ставится под сомнение его чистоплотность», — высказал свое мнение Копцов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента развития госслужбы министерства труда РФ Дмитрий Баснак заявил, что в России антикоррупционные стандарты могут распространиться на учителей, врачей и других служащих организаций.

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