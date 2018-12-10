Как в Великобритании и Франции создают образ «опасной России»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Песков назвал клеветой заявления о причастности Москвы к протестам во Франции;
- Скрипаля могут содержать на военной базе;
- Ликвидирован департамент Ольги Глацких;
- До средней пенсии не дотягивают 46 регионов России;
- Учителям и врачам хотят запретить принимать подарки.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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