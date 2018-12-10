Санкт-Петербург, 10 декабря, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Попытка администрации петербургского аэропорта «Пулково» сократить с 15 до 10 минут время бесплатного нахождения автомобилей в зоне посадки и высадки пассажиров окончательно признана неправомерной.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил законность предупреждения Санкт-Петербургского УФАС, потребовавшего от управляющей компании аэропорта вернуть 15-минутный интервал.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года, УФАС направило компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Предупреждение было вызвано тем, что с июня 2017 года в «Пулково» установили 10-минутный бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне kiss and fly, что вызвало недовольство и жалобы пассажиров и водителей.

С 1 ноября 2017 года, по требованию УФАС, время нахождения в бесплатной кратковременной зоне у терминала было увеличено до 15 минут, как и было прежде. Такой же интервал установлен в аэропортах московского авиаузла.

Однако ВВСС не смирилась с этим и обжаловала предупреждение УФАС в суде.

«Три судебные инстанции подтвердили его законность и обоснованность», — сообщили 10 декабря в Санкт-Петербургском УФАС.