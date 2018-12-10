Москва, 10 декабря, 2018, 14:35 — ИА Регнум. О расколе православной церкви на Украине слышали 72%. Слышат об этом впервые 27% участников опроса. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Большинство жителей России (59%) не беспокоит отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата Русской православной церкви. Волнуются по этому поводу 36% российских граждан. 5% не интересует этот вопрос.

При этом уровень внимания (86%) и беспокойства (64%) относительно происходящего между церквями России и Украины существенно выше у православных и воцерковленных людей.

Опрос проведен 22−28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2018 года на экстренном соборе канонической Украинской православной церкви Московского патриархата иерархами церкви было принято решение отказаться от участия в создании объединённой церкви.

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