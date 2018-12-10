Москва, 10 декабря, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Не совсем понятно планируется контролировать выполнение запретительных действий на получение подарков учителями. Посадить в кабинет каждого педагога или врача надсмотрщика, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Доктор

«Да еще и с правом заходить за шторку во время осмотра больного, а вдруг он там, за шторкой, подарок передаст в конвертике или коньяк. Ведь депутаты озвучили, что боятся за здоровье врачей, которые могут спиться от того, что им дарят коньяк, или располнеть от конфет», — отметил Коренев.

Еще можно заставить самих пациентов «стучать» на себя и врачей, «я, мол, только что подарил врачу, спасшему мне жизнь, настенные часы с кукушкой, о чем и спешу известить соответствующие органы».

«Так что данная депутатская инициатива имеет в своей основе те же основополагающие факторы, что и большинство подобных: симуляцию бурной деятельности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента развития госслужбы Министерства труда РФ Дмитрий Баснак заявил, что в России антикоррупционные стандарты могут распространиться на учителей, врачей и других служащих организаций, которые подведомственны государственным органам и органам местного самоуправления.

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