Москва, 10 декабря, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин впервые за много лет якобы не встретится в День конституции с судьями Конституционного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент встретится с судьями Конституционного суда, потому что собственно от имени президента будет дан торжественный прием по случаю празднования 25-летия принятия Конституции», — заявил представитель Кремля.

Напомним, 12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

В этот день граждане РФ могут обращаться с вопросами и предложениями в приёмные президента страны, расположенные в федеральных округах и в административных центрах регионов России.

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