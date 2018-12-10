Севастополь, 10 декабря, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Программа создания интеллектуальной энергосистемы «Энерджинет» в Севастополе провалена. Об этом 10 декабря на аппаратном совещании в правительстве заявил губернатор города Дмитрий Овсянников

Sevastopol.gov.ru Приоритетные проекты. Севастополь

«Фактически программа провалена, нужно вернуться к поиску источника финансирования, 132 миллиона рублей — небольшая сумма. Если были ранее заявления исполнить «пилоты» к марту 2018 года, то свои слова проектной команде надо исполнять. Либо нам исполнить его самостоятельно», — отметил Дмитрий Овсянников.

По словам вице-губернатора Владимира Базарова, изначально финансировать программу хотели из средств Агентства стратегических инициатив. Затем в декабре 2017 году было заключено соглашение между правительством Севастополя и корпорацией «Россети» о вложении двух миллиардов рублей в модернизацию городской энергосистемы на принципах пилотных площадок, однако уже в марте 2018 года «Россети» расторгли соглашение.

Также рассматривался вариант реализации мероприятий «Энерджинет» за счёт бюджета Севастополя и средств жителей города, но власти не согласовали это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Энержинет» в Севастополе планировалось реализовать три пилотных проекта цифровой распределительной электросети нового поколения в районах Байдарской долины, села Верхнесадовое и города Инкермана.