Калуга, 10 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В Калуге 7 декабря отметили День юриста. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, представители самых разных юридических профессий принимали поздравления и адресовали их друг другу на торжественном собрании.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День юриста

В адрес собравшихся прозвучало много теплых слова от почетных гостей — губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, городского головы Калуги Дмитрия Разумовского, прокурора области Александра Гулягина.

Член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, председатель совета калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Александров вручил членские билеты людям, которые приняли решение участвовать в жизни Ассоциации юристов России.

Губернатор Анатолий Артамонов наградил званием «Заслуженный юрист Калужской области» директора калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции Андрея Савинова. На торжестве также были вручены дипломы «Молодой юрист». Новая награда учреждена в области в 2018 году по инициативе совета молодых юристов калужского отделения ассоциации в целях поощрения молодых специалистов, отличившихся в сфере правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи жителям региона.

Были названы и имена обладателей высшей награды профессионального юридического сообщества — юридической премии Калужской области «Юрист года». В 2018 году звания ее лауреатов в номинациях «Правовое просвещение», «Правоохранительная деятельность» и «Правозащитная деятельность» были удостоены: сопредседатель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции РФ Сергей Степашин, заместитель начальника УМВД России по Калужской области — начальник следственного управления, полковник юстиции Алексей Глазков и уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

«Символично, что День юриста мы отмечаем накануне знаменательного события, через несколько дней исполнится 25 лет со дня принятия нашего основного закона — Конституции Российской Федерации, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Принятая в уже далёком 1993 году Конституция РФ заложила правовые основы нашего государства, определила основные векторы развития правовой системы. Сегодня невозможно переоценить значимость профессии юриста для нашей страны. Российское законодательство постоянно меняется и совершенствуется, становится всё более сложным. Именно от юристов зависит чистота, точность и проработанность нормативных актов всех уровней власти, от постановления сельсовета до федеральных законов».