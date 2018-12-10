Москва, 10 декабря, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 10 декабря, проведет встречу с председателем правления «Норникеля» Владимиром Потаниным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент сегодня примет председателя правления «Норникеля» Владимира Потанина», — сказал представитель Кремля.

По его словам, глава государства традиционно уделяет деятельности «Норникеля» повышенное внимание, поскольку это градообразующая компания, которая несет большой груз соцобязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой — участницей волонтерского проекта «Мечтай со мной», чья мечта побывать на «Мосфильме» исполнилась.

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