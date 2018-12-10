Алтайский край, 10 декабря, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Жильцы более 20 домов по улице Молодёжная в посёлке Воронеж (Змеиногорский район Алтайского края) почти месяц живут без холодного водоснабжения. Как сообщает «Змеиногорский вестник», более 50 жителей, среди которых старики и дети, вынуждены ходить по воду на речку с необычным названием «Ключ поляков».

Змеиногорский вестник В Змеиногорском районе поселок Воронеж уже три недели живет без воды

Местные жители говорят, что причиной их злоключений стал большой порыв в районе дома №69 — «вода била фонтаном». Но прибывшие по вызову коммунальщики лишь произвели раскопки на месте аварии, ничего по факту не сделав.

«Ситуацию осложняет отсутствие в селе водяных колонок и загрязнение единственного колодца отходами с фермы. Люди не могут толком ни помыться, ни постирать вещи. Добавляет проблем сельчанам, то что у них сократили единственного слесаря, который обслуживал поселковый водопровод», — поясняют алтайские коллеги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях коммунальщики «отличились» при устранении ЧП в Змеиногорске: более 600 жителей (в том числе более 100 детей) остались без отопления в ночь на 5 декабря, когда температура воздуха составляла — 30 °C.

По факту срыва отопительного сезона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).