Великий Новгород, 10 декабря, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Великий Новгород и Нижний Новгород с 9 декабря связал новый скорый поезд №41/42. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РЖД, он отправился в первый рейс 9 декабря с железнодорожного вокзала Великого Новгорода в 21:20. В Нижний Новгород поезд прибыл 10 декабря в 9:59.

Rzd.ru Скорый поезд

Ранее прямое пассажирское сообщение между двумя этими городами отсутствовало.

«Соединяя между собой крупные города и исторические центры страны, новый поезд будет способствовать развитию не только транспортных связей регионов, но и их туристического потенциала», — прокомментировал запуск нового поезда директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

По его словам, в первый рейс поезд отправился заполненным почти на 100%.

Скорый поезд №41/42 Нижний Новгород — Великий Новгород будет курсировать ежедневно. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в Великий в 16:25, прибытие — на следующий день в 06:24.

В пути следования поезд делает остановки на станциях Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Угловка, Бологое, Вышний Волочек, Тверь, Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до настоящего времени поезд № 41/42 следовал только из Великого Новгорода в Москву и обратно. Новый маршрут, продлённый до Нижнего, изменит прибытие состава в столицу: вместо Ленинградского вокзала поезд будет прибывать на Курский (и отправляться оттуда же). В Москву поезд из Великого Новгорода будет приезжать в 4:50 (с остановкой в семь минут), а отправляться из Москвы в Великий Новгород в 21:55 (стоянка 17 минут).