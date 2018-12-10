Москва, 10 декабря, 2018, 13:29 — ИА Регнум. США пытаются оказывать давление на компании, продукция которых привлекательна потребителю в Америке. Еще в марте 2018 года компания Huawei изобрела смартфон P20 Pro уровня iPhone X и Galaxy S9+, который стал прямым конкурентом новинок от Apple и Samsung. Судебные разбирательства, аресты, скандалы — повод для просадки акций компаний, то есть распродаж на фондовом рынке, как следствие — снижение доверия к продукции на протяжении времени, пока будет идти разбирательство, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч

Акции Huawei и без того в нисходящем тренде с конца 2016 года, но, видимо, решили попробовать сначала на подобных компаниях и лицах. Не исключено, что если от Китая не поступит аналогичных агрессивных выпадов, то США продолжат подобные санкционные акции и дальше. Уже сейчас известно, что, по сути, не гражданина США арестовали за то, что она не выполнила требования, которые относятся к гражданам США.

«Таким наглым образом можно применить санкции к абсолютно любому человеку. Для России и мира это сигнал к тому, что доверять США совершенно не стоит. Никаких дружелюбных отношений в перспективе ближайшего года можно не ждать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу 9 декабря задержали в канадском Ванкувере по требованию американских властей, подозревающих её в нарушении торговых санкций против Ирана. В Канаде решается вопрос о передаче Ваньчжоу США.

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