Москва, 10 декабря, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может принять участие в церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Людмила Алексеева

«Я этого не исключаю, конечно», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в клинической больнице в Москве 8 декабря в возрасте 91 года. Церемония прощания с правозащитницей пройдет 11 декабря в столичном Центральном доме журналиста.

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