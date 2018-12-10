Москва, 10 декабря, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Проект «Московская электронная школа», активно реализуемый московскими чиновниками, является хорошей «кормушкой» для получения бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг, член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин. Он отметил, что содержание МЭШ требует больших вложений, в частности на обновление базы, программное обеспечение, также стоит отметить колоссальную разницу между закупками меловых и электронных досок для обучения школьников.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученье

«С точки зрения эффекта данные траты абсолютно неоправданны, так как мы продолжаем практику тыканья пальцем, как обезьяны. То же самое есть и в ЕГЭ, по сути, электронные доски и устройства — это лишь продолжение. Мы лишаем возможности ребенка развиваться, работать с моторной памятью, запоминанием. Пока эффект скорее отрицательный, чем положительный», — подчеркнул эксперт.

Так, большинство родителей столичных школьников негативно оценивают последствия введения МЭШ для здоровья своих детей. Подобные отзывы поступают и от самих учеников: например, зафиксированы случаи обращения к окулистам из-за вреда интерактивной доски, а одной ученице из-за проблем со зрением пришлось сменить школу.

«Может быть, на первоначальном этапе это было интересно, когда все стремились при изучении, например, иностранных языков, использовать электронные девайсы, это было в диковинку. После того как все поняли, к чему это ведет в своей массе, народ стал очень негативно реагировать», — подчеркнул Панин.

Более того, в публичном доступе отсутствуют данные о медицинских исследованиях и тестировании МЭШ, соблюдении сертификатов со стороны поставщиков.

«Производители, естественно, заинтересованы в том, чтобы сбывать свою продукцию в массовых объёмах, за приличные деньги, сращиваясь с чиновниками, которые в большей части закупок имеют свой корыстный интерес. Они напишут разного рода сертификаты, что продукция безопасна. Но без серьезных исследований такие утверждения делать просто опасно и безграмотно», — заявил Панин.

Стоит добавить, что для учителей, работающих в системе МЭШ, предлагается ежемесячное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Для данных целей на 2019 года заложено 9 млрд 611 млн рублей и по 9 млрд рублей 899 рублей на 2020 и 2021 годы. По мнению Виктора Панина, данные выплаты направлены на то, чтобы стимулировать преподавателей как можно скорее перейти на электронные средства обучения, а также является дополнительным аргументом для чиновников, чтобы обосновать непомерные траты.

«Когда учитель замотивирован финансово, он будет заинтересован, особенно сейчас, в непростых финансовых условиях, и будет поддерживать идею. Те учителя, которые могут грамотно оценить обстановку, вряд ли согласятся так быстро поменять свои методики к подходу обучения и воспитания детей», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин презентовал проект «Московская электронная школа» перед главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. По мнению столичного градоначальника, система даёт неплохие результаты, и в качестве примера он привёл результаты московских школьников на олимпиадах и данные нескольких опросов родителей о качестве школ, в которых учатся их дети. Между тем в социальной сети Facebook популярна группа «Стоп, МЭШ», наполненная критическими отзывами самих учеников и их родителей о данной новинке образования.

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