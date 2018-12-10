Брюссель, 10 декабря, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза провели встречу в Брюсселе, на которой выразили надежду на то, что парламент Великобритании одобрит соглашение по Brexit, сообщает 10 декабря Reuters.

(сс) Tumisu Brexit

«Это самое лучшее соглашение, которое мы можем заключить. Ее одобрение было бы отличной новостью», — подчеркнул министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Европейского союза, однако предварительно нужно договориться об условиях размежевания. 11 сентября парламент королевства будет голосовать по данному вопросу.