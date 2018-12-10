Обнинск, Калужская область, 10 декабря, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Новогоднее почтовое отделение будет работать в городском парке Обнинска в рамках церемонии открытия центральной ёлки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 декабря в пресс-службе городской администрации.

Admobninsk.ru Новогодняя почтовая карточка.

Отмечается, что 23 декабря с 11:00 до 13:00 горожане смогут отправить новогодние открытки своим друзьям и родственникам. Отправления со специальным штемпельным оттиском «С Новым Годом!» будут доставлены в почтовый ящик адресата. Также желающие смогут отправить письмо в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, при этом возраст отправителя значения не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в общественных приемных Роспотребнадзора можно написать письмо Деду Морозу. Почтовые отправления будут перенаправлены главному Деду Морозу России в Великий Устюг, отметили в ведомстве.

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