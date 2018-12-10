Козельск, Калужская область, 10 декабря, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В Калужской области обнаружили тело пропавшего жителя Козельского района, розыск которого вели с сентября 2018 года. Также задержан подозреваемый в его убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 10 декабря следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Алина Апросина.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

С сентября 2018 года правоохранительные органы разыскивали трех жителей Козельского района — двоих мужчин 33 и 40 лет и их общую знакомую. Как пояснила Апросина, 40-летний мужчина подозревается в совершении преступления. 7 декабря 2018 года в пруду на территории Козельского района Калужской области было обнаружено тело 33-летнего пропавшего, руки которого были зафиксированы сзади. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, подозреваемый, из-за сложившейся неприязни к погибшему, который встречался с его бывшей девушкой, привез его к пруду на территории Козельского района. Там он связал руки потерпевшего, избил и бросил в водоем. После этого подозреваемый и его знакомая выехали за пределы Калужской области.

В результате комплекса следственно-оперативных действий, при активном участии сотрудников уголовного розыска областного УМВД сбежавшие была обнаружены в Рязанской области и доставлены в Козельск. В настоящее время мужчина задержан на 48 часов. Следствие инициирует перед судом вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу уже допрошены свидетели, проведены осмотры и обыски, назначены медицинская, генетическая и другие судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в пруду на территории базы отдыха деревни Ильинка Перемышльского района Калужской области был обнаружен труп 51-летнего мужчины, местного охранника. Пропажу мужчины на рабочем месте обнаружили хозяева базы отдыха, но значения этому не придали, поскольку посчитали, что охранник ушел в лес за грибами. Тело погибшего обнаружил посетитель базы, который ловил в пруду рыбу.

Всего на водоёмах Калужской области в 2018 году произошло 15 происшествий, погибло 11 человек. Среди утонувших есть дети.