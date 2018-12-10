Тбилиси, 10 декабря, 2018, 12:38 — ИА Регнум. По мнению грузинского эксперта Александра Твалчрелидзе, премьер-министром Грузии должен стать Бидзина Иванишвили. Об этом эксперт заявил в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») под названием «Считаю, что Бидзина Иванишвили должен стать премьер-министром. — В «Мечте» начинаются большие перестановки?». Так он прокомментировал распространяемые СМИ и добытые ими из кулуаров правящей «Грузинской мечты» информации о грядущих изменениях в правительстве. Согласно этим информациям, ожидается смена премьер-министра, на пост которого вместо Мамуки Бахтадзе назначат нынешнего главу МВД Георгия Гахарии, а из политсовета партии могут исключить нынешнего мэра Тбилиси Каху Каладзе и спикера парламента Ираклия Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«То, что команда нуждается в обновлении, совершенно ясно. Я вообще считаю, что Бидзина Иванишвили должен стать премьер-министром, хотя и Гахария оставляет впечатление достаточно умного человека. Сомневаюсь, что перестановки произойдут до Нового года. Что скрывать, и в парламенте можно найти лучшего спикера. Что касается Каладзе, честно говоря, не знаю, какие могут быть к нему претензии, может быть, то, что он формируется как очень независимая политическая фигура…», — отметил эксперт.

Масштабных изменений в правительстве «Грузинской мечты» он не ожидает и подчеркивает, правящей партии требуется не смена отдельных руководителей, а изменение самого подхода к кадровой политике.

«Необходимо полностью поменять подход к кадровой политике, то есть назначать на должность не по партийной принадлежности и преданности, а по профессиональному признаку. Нам нужно технократическое правительство, и пока такое правительство не встанет во главе государства, спасения не будет», — заявил эксперт, по мнению которого, и в политику, и в правительство Грузии должны прийти новые люди.