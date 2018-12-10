Москва, 10 декабря, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Камчатский край и Сахалинская область, по оценке Минэкономразвития России, показали наиболее высокие темпы экономического роста среди российских регионов, сообщает 10 декабря пресс-служба Минвостокразвития России.

Андрей ИА Красная Весна Здесь начинается Россия. Камчатка

«За последние два года дальневосточные регионы уже показали значительный прогресс в Национальном рейтинге инвестиционного климата, но при этом есть резерв для роста», — сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Отмечается, что за достижение высоких темпов экономического роста пять регионов получат правительственные гранты. В частности, на Сахалин будет направлено 883 млн рублей, а на Камчатку — 930,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

В ведомстве напомнили, что для развития Дальневосточных регионов принято 39 федеральных законов, более 160 актов правительства России. Сегодня в стадии реализации на Дальнем Востоке находится 1422 проекта. Общий объем заявленных инвестиций по ним составляет 3,7 трлн рублей.

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