Красноярск, 10 декабря, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин провёл сегодня, 10 декабря, выездное совещание на острове Татышев по подготовке и проведению новогодних мероприятий. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в совещании приняли участие главы районов, руководители структурных подразделений администрации.

Департамента информационной политики администрации города Красноярска Мэр Красноярска Сергей Ерёмин провёл выездное совещание по подготовке и проведению новогодних мероприятий

Глава города проинспектировал работы по монтажу главной 55-метровой ёлки. Верхушка пока отделена от основания, зато на ней уже заиграла иллюминация. Всего же на новогоднем символе засияет около 60 тысяч диодов. Вокруг уже начали создавать конструкции под будущие горки, их будет рекордное количество — 13 крупных и несколько небольших. Сам ледовый городок «Светопритяжение» обещает стать не менее зрелищным. Открытие главной городской ёлки состоится 26 декабря.

Осмотрев подготовку главной новогодней площадки, Сергей Ерёмин отметил: «Наша ёлка будет самой высокой и эффектной в Евразии! Главная идея — сформировать в городе ёлочный треугольник. Во главе — татышевская красавица. Её «средняя сестра» монтируется на Театральной площади. А «младшая» ель — впервые за полвека — уже установлена на площади Революции».

Что будет сделано для того, чтобы новогодние праздники стали незабываемыми для всех красноярцев, в продолжение совещания доложили непосредственные его участники.

«Каждый житель должен почувствовать новогоднее настроение, — подчеркнул мэр. — Если Красноярск — наш общий дом, значит во всех его «комнатах» должно быть по символу и праздничному мероприятию, чтобы притянуть как можно больше людей. В целом к оформлению городского пространства нужно подойти со вкусом. Украсить его интеллигентно и по-европейски стильно».

На районных площадках уже «вырастают» порядка 13 живых и искусственных ёлок. Начинают строить ледяные городки, многие из которых будут оформлены в стилистике универсиады и спорта. Оживят пространства и в большинстве скверов, которые были преображены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Особое внимание мэр акцентировал на вопросах обеспечения безопасности, в частности, на новогодних утренниках главы города. В этом году их участниками станут 12 тысяч четвероклассников. Праздник для ребят состоится в парке семейного отдыха. При этом все ученики начальных классов — около 60 тысяч ребятишек — получат сладкие подарки.

Впервые в Красноярске пройдёт фестиваль урбанистического искусства «Арт-ёлка». В декабре на улицах и площадях города установят серию дизайнерских арт-объектов. А ещё в каждом районе «разбросают» шестиметровые кедровые шишки с подсветкой. Кроме того, проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин магазинов.

Подводя итоги совещания, глава Красноярска Сергей Ерёмин поделился: «Город превратится в настоящую волшебную сказку. Этот особенный Новый 2019 год запомнят все красноярцы. Потому что у нас должен получиться лучший новогодний праздник на всём евразийском континенте».