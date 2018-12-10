Рыбинск, Ярославская область, 10 декабря, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославской области жителям Юршинского острова, расположенного на Рыбинском водохранилище, выставили счета за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишут жители острова в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Google.ru/maps Юршинский остров на карте

У острова нет связи с «большой землей». Люди ездят на берег на моторных лодках, а зимой — ходят по льду или на снегоходах. Оператор по обращению с ТКО начал работу в сентябре. За три прошедших месяца никто мусор с острова не вывозил.

«Хартия» прислала квитанции для жителей Юршинского острова. Когда главе нашему позвонили, он связался с кем-то, ему сказали — поставим контейнера. Он им объясняет — это остров, туда не проехать. Получил ответ — проедем», — делятся жители в социальных сетях.

Корреспондент ИА REGNUM связался с Каменниковским сельским поселением, где факт выставления счетов жителям острова подтвердили.

Всем пришли счета, и им тоже. Там прописано 30 человек, проживает больше. Сейчас лед встал, можно пешком добраться, но как оттуда собираются вывозить мусор, тем более летом — мы не знаем. Жители, получившие счета, уже приходили к нам и жаловались. Сейчас они мусор сжигают или закапывают. Бывает, вывозят на «большую землю» на лодках, на буранах», — пояснили в Каменниковском сельском поселении.

Надо ли говорить, что сотрудники сельского поселения тоже весьма удивлены выставлению счетов островитянам региональным оператором.

В компании «Хартия» корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что если речь идет о счетах, выставленных ТНС-Энерго до ноября, то оплачивать их островитянам не нужно, если же они уже сделали это, то деньги вернут.

«Мы давали в ТНС-Энерго информацию о том, какие труднодоступные населенные пункты «выпадают» из списка начислений. И понятно, что на Юршинском острове не осуществляется вывоз мусора. Они не должны были делать начисления для жителей. Мы контролируем нашего платежного агента, хотелось бы связаться с жителями острова и уточнить, за какой период пришли квитанции. Нужна обратная связь — выключили их из начислений или нет», — пояснил представитель «Хартии» Алексей Бишанов.

Как все понимают, связаться с островитянами довольно сложно, поэтому сотрудники «Хартии» пообещали выйти на Каменниковское поселение и выяснить, прекратили ли выставлять счета жителям острова.