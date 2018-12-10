Москва, 10 декабря, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Банк России с 10 декабря 2018 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла «25-летие принятия Конституции Российской Федерации», сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

На памятной монете ко Дню Конституции РФ номиналом 25 рублей на лицевой стороне изображен Государственный герб РФ, на оборотной стороне — раскрытая книга с рисунком герба РФ, под книгой — часть колонны с капителью ионического ордера.

Вдоль канта имеется надпись по окружности: «25-летие принятия Конституции Российской Федерации». Тираж монеты 1 миллион штук, она разрешена для расплаты наличными деньгами на территории России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ. В этом день пройдет общероссийский приём населения. Главный документ страны обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России.

Подробнее В День Конституции РФ пройдёт общероссийский приём граждан