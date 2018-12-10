Барнаул, 10 декабря, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Самая высокая пенсия на Чукотке и самая маленькая в Кабардино-Балкарии — понятие относительное, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM пенсионный рейтинг, который приводит «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России, она, в частности, отметила:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Всё относительно. Безусловно, доход в размере 25 тысяч лучше, чем 10. Но климатические, экономические и иные условия, думаю, выравнивают по уровню финансовых возможностей пенсионеров большинства регионов.

Относительно высокий размер пенсии в регионах-лидерах вряд ли способен обеспечить достойный уровень жизни пенсионера. Коммунальные и лечебные затраты, несмотря на субсидии, льготы и декларируемую бесплатную медицинскую помощь, не оставляют шансов для качественного питания. Про культурные потребности пенсионеры, живущие без поддержки детей, вряд ли вспоминают».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России сообщила, что чукотские пенсионеры получают наиболее высокие в России пенсии (по данным на 1 июля, 25 тыс. 173 рубля), а самые низкие пенсионные выплаты — в Кабардино-Балкарии (11 тыс. 413 рублей).