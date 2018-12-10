Брюссель, 10 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Великобритания может отменить свое решение о выходе из ЕС в одностороннем порядке, заявили 10 декабря в Европейском суде, сообщает британское издание The Mirror.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

Согласно постановлению судей, Лондон может отменить свое решение по Brexit в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора.

Напомним, правительство Соединенного Королевства должно начать процесс выхода из ЕС 29 марта следующего года. Несмотря на это, до сих пор Лондоном не согласован проект соглашения об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit.