Данилов, Ярославская область, 10 декабря, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославской области главному редактору муниципальной газеты «Северянка» Даниловского района предложено уволиться. Об этом говорится в письме коллектива газеты и регионального отделения Союза журналистов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Татьяны Даниловой в Facebook Татьяна Данилова

Письмо направлено главе района Александру Смирнову. Как пишут журналисты, именно сотрудники районной администрации и предложили уволиться редактору «Северянки» Татьяне Даниловой.

Данилова работает главредом 10 лет. В настоящий момент «Северянка» — одна из лучших районных газет Ярославской области.

В связи с этим у журналистского сообщества вопрос к Вам, Александр Владимирович: чем вызвано столь неожиданное решение о расторжении трудового соглашения с главным редактором? Если у этого решения нет серьезных оснований, напрашивается вывод, что учредитель газеты в Вашем лице просто хочет избавиться от яркого и талантливого журналиста и руководителя, которых так не хватает сегодня в региональной журналистике, а газету сделать невзрачным пропагандистом достижений органов власти. Не смахивает ли это на своего рода репрессии против журналистов? Надеемся получить ответ на эти вопросы. Он будет опубликован вместе с информацией о судьбе одного из самых известных и уважаемых руководителей местных СМИ России», — пишут авторы обращения.

Реакция районной администрации пока неизвестна.