Милан, Италия, 10 декабря, 2018, 10:45 — ИА Регнум. «Милан» сыграл вничью с «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сохранил свои ворота в неприкосновенности. Для него эта игра стал 100-й подряд в составе «россонери», в котором он провёл полный матч.

На сегодняшний день «Милан» идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии, набрав 26 очков. «Торино» занимает шестую строчку с 22 очками.

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