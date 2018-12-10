В Нью-Йорке при перестрелке с полицейскими погиб мужчина
Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В результате перестрелки на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке погиб неизвестный мужчина, один полицейский получил ранения, сообщает 10 декабря полиция города на своей странице в Twitter.
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По данным ведомства, в настоящее время сотрудниц полиции находится в критическом состоянии. Все подробности происшествия устанавливаются, начато расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в центре Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.
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