Донецк, 10 декабря, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Украинские силовики нарушили 21 раз перемирие в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 9 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Согласно сообщению, украинские боевики обстреляли донецкое и мариупольское направления из минометов различного калибра, БМП, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберного и другого стрелкового оружия.

Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Донецк, Трудовские, Жабичево, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Александровка, Ленинское, Саханка, Октябрь, поселок шахты им. Гагарина.

За сутки по ДНР было выпущено 169 боеприпасов.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по республике 191 боеприпас, несмотря на перемирия и Минские соглашения.