Ярославль, 10 декабря, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Место секретаря ярославского регионального отделения «Единой России» вновь стало вакантным. Депутат Госдумы России Александр Грибов покидает этот пост в связи с назначением заместителем секретаря генерального совета партии. Об этом сообщает официальный сайт реготделения «Единой России».

Yaroslavl.er.ru Александр Грибов

В генсовете «Единой России» Грибов будет отвечать за идеологию. Ранее такого поста в этом органе не было. Александр Грибов стал первым ярославцем, назначенным на такую высокую должность в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Грибов возглавил региональное отделение «Единой России» в июне 2018 года после отставки Михаила Боровицкого. Боровицкий лишился своего поста за позицию Ярославской областной думы (которую он тогда возглавлял) по пенсионной реформе — дума не стала одобрять законопроект, предложив начать дискуссию по этому вопросу. Тогда на место Боровицкого был назначен Грибов, затем избранный на пост секретаря конференцией ярославской «Единой России». Однако на этом посту он не проработал и полгода.

«Теперь Ярославскому региональному отделению партии предстоит процедура назначения временно исполняющего обязанности секретаря регионального отделения. Далее секретаря реготделения изберут на партийной конференции делегаты со всей области», — говорится в сообщении на сайте ярославского отделения «Единой России».

Александру Грибову 32 года. Он избирался депутатом муниципалитета Ярославля, работал заместителем губернатора Ярославской области по внутренней политике, а в 2016 году избран депутатом Госдумы России по «Единой России».