Махачкала, 10 декабря, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Республика Дагестан получит субсидии в размере около 300 млн рублей на реализацию трёх федеральных проектов в сфере образования. С защитой концепции их реализации в Минпросвещении РФ выступила вице-премьер республики — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В рамках проекта «Современная школа» будет улучшена материально-техническая база сельских школ и обновлено содержание образовательных программ по дисциплинам «Информатика», «Технология» и ОБЖ». Создание в республике детского центра «IT-cube» предполагается в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». А проект под названием «Успех каждого ребенка» подразумевает создание регионального модельного центра дополнительного образования детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан стал одним из четырёх регионов, которым правительство России выделит средства на полную ликвидацию в школах третьей смены. В общей сложности субъектам направят почти 11 млрд рублей. В течение трёх лет на средства из федеральной поддержки в Дагестане будет построено 19 новых школ.

Ранее из резервного фонда РФ республике также были выделены средства на обеспечение общеобразовательных школ новыми учебниками. Размер субсидии составил почти 608 млн рублей, которые позволят приобрести более 2,2 млн экземпляров учебников.

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