Пермь, 10 декабря, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Перми суд удовлетворил ещё три иска в защиту интересов учеников лицея № 9. Получившие отравление после употребления в пищу продукции в местной столовой дети получат компенсацию морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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Стоит отметить, что ранее суд удовлетворил три аналогичных иска. Сумма возмещения морального ущерба во всех шести случаях составила от 20 до 25 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в лицей была зафиксирована вспышка кишечных отравлений среди учеников начального звена. Впоследствии заявили о случаях сальмонеллёза.