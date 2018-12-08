Москва, 10 декабря, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Facebook запретил размещение записей сексуального характера или с сексуальным подтекстом, которые можно расценивать как домогательство. Нововведения, распространяющиеся также на Instagram и личную переписку в Massenger, возмутили пользователей соцсетей. По их мнению, такая политика лишь повысит риски появления различных сексуальных проблем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Никола Пуссен.Вакханалия перед статуей Пана. 1631-1633

О том, что Facebook и Instagram поменяли своё отношение к контенту на сексуальные темы, юзеры стали догадываться еще до изменения правил, когда в сети начали массово блокировать блоги, посвященные секс-просвету. После официального объявления новой политики Facebook многие пользователи высказали своё негодование. Например, автор Telegram-канала Lasombra отметила, что ей не нравится тенденция, когда секс вновь объявляется «запретной и опасной зоной».

«Как известно, секс-просвет снижает риски нежелательных беременностей, болезней и других проблем. А замалчивание темы секса — повышает. Получается, сейчас Facebook собственными руками душит право людей на информацию о сексе, то есть прямо вредит здоровью и счастью людей. Не о таких социальных сетях мы мечтали», — пишет она.

«Новые стандарты сообщества Facebook запрещают обсуждать секс в любом виде, обсуждать обсуждения секса, флиртовать. Интересно наблюдать, как все возвращается на круги своя — борьба леваков и феминисток со свободой слова привела нас к старой доброй пуританской морали», — считает Дмитрий Э.

Некоторые пользователи отметили, что многие сейчас знакомятся в интернете и нередко используют те фразы, которые в Facebook отныне под запретом. По мнению юзеров, новые правила могут существенно повлиять на демографию.

«Всегда знал, что в какой-то момент роботы запретят размножаться и человечество вымрет, но где знакомиться-то теперь, на улицу выходить?» — спрашивает автор Telegram-канала «Могучий Сноб».

Нашлись и те пользователи, которые решили и вовсе бойкотировать Facebook и Instagram. Однако под вопросом остается, в какую именно социальную сеть податься.

«В VK сажают за репост, Tumblr блокирует порно-фото и видео, Facebook и Instagram душат за любой намёк на секс даже в тексте. Офигенно (отредактировано, — прим. ред. ИА REGNUM )», — пишет Kot.

«В ВК перестала сидеть, теперь ещё и «Инстаграм» удалять?» — спрашивает Аня Г.

Напомним, 9 декабря Facebook запретил контент, «который побуждает к половым контактам между взрослыми». За любые фразы и изображения, носящие сексуальный подтекст, автора могут заблокировать. Под запрет попали изображения сексуального характера, «сексуально-провокационный сленг» и неочевидные высказывания — например, «хочу развлечься сегодня вечером». В нормах сообщества указано, что на такой шаг Facebook пошел для противодействия домогательствам, секс-торговле, насилию и побуждению к сексуальным контактам.