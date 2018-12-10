Вашингтон, 10 декабря, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Обильные снегопады в Соединенных Штатах стали причиной гибели человека, сообщает 10 декабря Fox News.

(сс) ptwo После снегопада

Стихия бушевала в штатах Теннесси, Вирджиния, Алабама и Джорджия, в результате чего без электроэнергии остались порядка 300 тыс. человек.

В ряде округов штата Северная Каролина объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, стихия коснулась также и соседней Канады, где 17 ноября были отменены сотни авиарейсов в крупнейших городах страны, в частности в Оттаве, Монреале и Торонто.